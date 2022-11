Waarschuwing voor Oranje tegen Ecuador: ’Onderschat Ibarra en Valencia niet’

WK voetbal

Uitgerekend Embolo leidt Zwitsers langs geboorteland Kameroen

Uitgerekend Breel Embolo heeft Zwitserland op het WK voetbal aan een zege op Kameroen geholpen. Het werd 1-0 in het Al Janoub-stadion in Al Wakrah. De spits van AS Monaco werd in Kameroen geboren, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Europa.