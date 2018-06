Monaco betaalt 20 miljoen voor 16-jarige Willem

De nummer 2 van de Franse Ligue 1 heeft 20 miljoen euro betaald aan Olympique Lyon om de talentvolle aanvaller vast te leggen.

Geubbels is de zoon van een Nederlandse vader en zijn moeder is afkomstig uit de Centraal Afrikaanse Republiek, maar zelf is hij een geboren Fransman. Hij maakte afgelopen seizoen zijn debuut bij Lyon in de Franse competitie. Als trefzekere jeugdinternational wekte hij de interesse van Monaco.

,,Zijn komst past bij onze ambitie de beste Europese talenten verder te laten ontwikkelen. Hij heeft zijn grote talent al laten zien en wij gaan hem naar de absolute top brengen”, aldus directeur Vadim Vasiljev van AS Monaco.