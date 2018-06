Volleybalsters treffen China en Brazilië

Het team van bondscoach Jamie Morrison opent de Final Six in Nanjing woensdag 27 juni tegen China en speelt een dag later tegen Brazilië. De beste twee uit de poule gaan naar de halve finales.

Oranje eindigde in de lange voorronde van de nieuwe landencompetitie op de vierde plaats. Van de vijftien wedstrijden won de ploeg er twaalf, onder meer van China. De wedstrijd in de voorronde tegen Brazilië werd wel verloren.

In de andere poule van de Final Six zitten topfavoriet Verenigde Staten, Servië en Turkije.