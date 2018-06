Dit kunnen we vandaag op het WK verwachten

De Marokkanen treffen om 14.00 uur Portugal in Moskou, en móeten een resultaat halen om zicht te houden op de achtste finale. Verliest de ploeg van onder meer Karim El Ahmadi en Hakim Ziyech van Cristiano Ronaldo & co, dan is uitschakeling een feit. Marokko moet dan sowieso Portugal boven zich dulden, terwijl ook Spanje of Iran (die elkaar om 20.00 uur treffen) na hun onderlinge duel onbereikbaar is voor de Marokkanen.

Op dit moment gaat Iran met drie punten aan de leiding in groep B, voor Portugal en Spanje, die beiden één punt hebben. Marokko is als enige nog puntloos.

Groep A

Om 17.00 uur treft Uruguay in Rostov Saoedi-Arabië en Luis Suarez en de zijnen kunnen zich als eerste land verzekeren van een ticket naar de laatste zestien. Bij een overwinning bekert Uruguay verder en neemt het gastland Rusland automatisch mee vanuit groep A.

Mo Salah en Egypte zullen na hun nederlaag van dinsdagavond tegen Rusland volop bidden voor een overwinning van Saoedi-Arabië. Mocht dat scenario zich voltrekken, dan houden de Egyptenaren een theoretische kans op de achtste finale.