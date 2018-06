Ten Hag mist veel bekenden op eerste Ajax-training

Trainer Erik ten Hag kan uiteraard nog niet beschikken over de WK-gangers Nicolas Tagliafico, Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Kasper Dolberg. Internationals Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Noussair Mazraoui sluiten volgende week pas aan.

Kluivert

Justin Kluivert ontbreekt niet alleen omdat hij zijn vakantie moest uitstellen voor een Zuid-Amerikaanse trip met Jong Oranje. De buitenspeler staat voor een vertrek naar AS Roma, waar hij al medisch is gekeurd. Nieuwelingen Zakaria Labyad, Perr Schuurs en Hassane Bandé trainen wel mee op De Toekomst.

Ajax sluit zaterdag de eerste trainingsweek af met een oefenwedstrijd tegen VVSB in Noordwijkerhout. Ten Hag en zijn spelers vertrekken maandag naar het Duitse Klosterpforte voor een trainingskamp.

Voor de geblesseerde Frenkie de Jong komt dat trainingskamp nog te vroeg. Het is zelfs onduidelijk of hij het eerste duel met Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League haalt. Daley Sinkgraven gaat volgende week wel mee naar Duitsland maar daar zal hij nog een aangepast programma volgen. Ook de pas zestienjarige Ryan Gravenberch krijgt een kans zich te bewijzen.