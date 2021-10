Jumbo-Visma ziet kansen op gele trui in eerste Tourweek: ’Maar het draait om laatste etappe’

„Het is van alles wat”, aldus de Nederlander tegenover Het Nieuwsblad. „Het wordt waaierrijden, het worden kasseien en een paar mooie aankomsten bergop. En er zijn best goeie kilometers tijdrijden. Zeker die eerste, dat zou een mooie kans kunnen zijn (op geel, red). Voor onze Deense klasbak (Jonas Vingegaard, red), maar we hebben ook een Belgische (Wout van Aert, red) en een Sloveense (Primoz Roglic, red). We moeten nog kijken wie we gaan opstellen, maar die zouden het daar wel kunnen doen. Tom Dumoulin ook nog. Ik vind het ook heel mooi dat de Galibier er twee keer inzit tijdens zo’n klassieke bergrit en een aankomst op Alpe d’Huez. Daar liggen grote kansen. We hopen dan op een bakoven.”

Van Aert zal momenteel ongetwijfeld al smullen van de kasseienrit in de Tour, maar Plugge zelf is niet zo’n fan. „In een grote ronde heb ik ze liever niet”, klinkt het. „Bij de vrouwen hebben we gezien tijdens Parijs-Roubaix dat het een werk van specialisten is. Bij de mannen rijden daar ook alleen maar specialisten. Maar een ronderenner moet overal thuis in zijn, dus ook in over kasseien rijden. Onze mannen kunnen dat wel, denk ik. Maar goed, ook gravel hoeft er voor mij niet in. Fausto Coppi en Gino Bartali zouden maar wat blij zijn met asfalt. Nu hebben we de mogelijkheid en gaan we het gravel opzoeken. Dat is altijd een loterij, wie gaat er lek rijden?”

Ideaal

Maar toch. De eerste week in het winderige Denemarken met een tijdrit, een kasseirit en dan de start van een etappe in Binche. Ideaal voor de Belgische kampioen?

„Het ziet er mooi uit, met kans op waaiers ook. Daar zijn wij goed in. Inderdaad, Wout heeft natuurlijk veel kansen hier. Er zijn er meer, maar hij heeft veel kans. We moeten met een sterk team naar de Tour komen om hem in een goeie positie te brengen. Normaal gesproken zit hij daar sowieso bij. We zijn nu plannen aan het maken, maar Wout is deel van ons sterkste team. Maar het gaat ook niet om het begin, het gaat om de laatste etappe. Het einde. Uiteindelijk draait het om de gele trui op de Champs Elysées en daar moeten we het beste strijdplan voor uitwerken.”

Tweevoudig winnaar Pogacar: parcours Tour 2022 heeft alles

De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar kijkt reikhalzend uit naar de Tour de France van volgend jaar. De 23-jarige Pogacar, winnaar van de laatste twee edities van de Tour, kreeg bij de presentatie van de etappes in Parijs een afwisselend parcours gepresenteerd met onder meer een kasseienrit, twee tijdritten en vijf aankomsten bergop.

„Ik kijk uit naar de race van volgend jaar, dit parcours heeft alles in zich”, aldus de klimmer van Team Emirates. „Het wordt leuk. Ik weet niet wat de sleuteletappe is. Er zijn heel veel etappes waarin je de Tour kan verliezen en ook etappes waarin je de Tour kan winnen.”

De Sloveen werd afgelopen zomer in Parijs voor de tweede keer gehuldigd als winnaar van de Tour. Pogacar nam naast het geel ook steeds de bolletjestrui en witte trui mee naar huis, als winnaar van het berg- en jongerenklassement. De Sloveen schreef dit jaar naast de Tour ook twee klassiekers op zijn naam: Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Hij bewees daarmee een alleskunner te zijn, die volgend jaar op 1 juli als favoriet voor zijn derde Tourzege op rij aan de start staat in Kopenhagen.

Van Vleuten kijkt uit naar Tour, maar niet naar gravelwegen

Annemiek van Vleuten kijkt uit naar de Tour de France voor vrouwen van volgend jaar. De 39-jarige Nederlandse is blij met het parcours dat de organisatie donderdag presenteerde, al hadden van haar de gravelwegen er niet in gehoeven.

„Ten eerste ben ik blij dat de organisatie het serieus heeft genomen”, zegt Van Vleuten over de eerste echte Tour voor vrouwen sinds 2009. „Op het eerste gezicht hebben ze voor ieder wat wils opgenomen in acht dagen koersen. Ik houd natuurlijk van de bergritten en de aankomst op de slotdag op La Planche des Belles Filles, maar ik ben ook blij dat we starten op de Champs-Élysées. Het legt een mooie connectie met de Tour voor mannen, om te starten in de stad waar zij finishen. Meestal zijn mensen teleurgesteld dat de Tour voorbij is, nu kunnen ze daarna de vrouwenkoers kijken.”

Annemiek van Vleuten Ⓒ ANP/HH

De olympisch kampioene tijdrijden, die momenteel herstellende is van de zware blessures die ze opliep bij een val in Parijs-Roubaix, vindt het jammer dat er geen rit tegen de klok is opgenomen in het etappeschema. „En ik houd ook niet zo van de etappe over gravelwegen. Het vergroot de pech-factor. Je kan de race verliezen door een lekke band. Het voelt een beetje als een loterij, te risicovol voor zo’n race. Hopelijk ’overleven’ we het allemaal en heeft niemand pech.”

Van Vleuten kwam begin deze maand op de kasseien van Parijs-Roubaix ten val en liep daarbij een dubbele bekkenbreuk en een gebroken schouder op. De kopvrouw van Movistar moet daardoor opnieuw lang revalideren. Van Vleuten wil komend jaar de Giro Donne en de Tour de France combineren. De Italiaanse etappekoers is van 1 tot en met 10 juli, de Franse van 24 tot en met 31 juli. „Ik moet nog met mijn coach en team overleggen of dat realistisch is. De Tour wordt sowieso mijn grootste doel in 2022.”