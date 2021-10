’Ik ben door meerdere ploeggenoten gebeld, die echt niet snappen wat er aan de hand is’

Premium Voetbal

Basisfouten nekken ’gefrustreerd’ Feyenoord

Na de uitglijder van Ajax had Feyenoord zich sterk kunnen positioneren als ploeg met de minste verliespunten in de Eredivisie, maar het team van trainer Arne Slot ging zelf ook onderuit. Een prima spelend Vitesse hield de punten in Arnhem, nadat Feyenoord zichzelf had gedupeerd met defensieve flater...