West Ham haalt Poolse WK-doelman binnen

De Premier League-club is tot een akkoord gekomen met Swansea City over de transfer van de 33-jarige keeper. Fabianski, die met Polen op het WK in Rusland is, wilde vertrekken bij de club uit Wales nadat die degradeerde naar de Championship.

Grote waarde

Joe Hart keert weer terug bij Manchester City. De Engelse doelman werd het afgelopen seizoen gehuurd door West Ham. De club uit Londen had al langer een oog op de reservedoelman van Polen, die een contract voor drie jaar heeft getekend. ,,Lukasz is een ervaren en moderne keeper die al heeft laten zien van grote waarde te kunnen zijn in de Premier League en daarbuiten”, aldus technisch-directeur Mario Husillos.

Fabianski is de tweede aankoop van West Ham. Dinsdag presenteerden The Hammers Issa Diop. De Franse verdediger kwam voor 25 miljoen euro over van Toulouse.