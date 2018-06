Almere City verrast met nieuwe hoofdcoach

De 38-jarige Italiaanse Amsterdammer tekent in Almere voor twee seizoenen en is de opvolger van Jack de Gier, die op het nippertje promotie naar de Eredivisie miste. Voor Santoni wordt het zijn eerste klus als eindverantwoordelijke. Santoni krijgt assistentie van de Deen Ole Tobiasen, die komt van Sparta Rotterdam en ook een contract heeft getekend voor twee jaar.

Cagliari

Santoni was het afgelopen seizoen actief als assistent-trainer bij het Italiaanse Cagliari. Daarvoor werkte hij als video-analist samen met Frank de Boer bij Inter en Ajax. ,,Ik heb altijd in dienst gestaan van andere trainers. Het idee om op eigen benen te staan bij een club in de Eerste Divisie sprak mij erg aan”, zegt Santoni, die in het verleden ook werkte bij Livorno, Cesena en Lazio Roma.

Tobiasen, oud-international voor Denemarken, ondersteunt samen met de eerder aangestelde Ivar van Dinteren hoofdtrainer Santoni. Tobiasen is nu nog op het WK in Rusland, waar hij scout is voor het Deense elftal.