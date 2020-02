Hakon Evjen krijgt op middenveld bij AZ de voorkeur boven Dani de Wit

Hakon Evjen Ⓒ ANP Sport

AZ-trainer Arne Slot is tevreden over het basisdebuut dat Hakon Evjen donderdag maakte in de thuiswedstrijd tegen LASK Linz in de Europa League. De 20-jarige Noorse middenvelder mag zondag in het competitieduel met PEC Zwolle ook vanaf het begin meedoen.