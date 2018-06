Fortuna haalt Telstar-sensatie naar Sittard

De gepromoveerde Limburgers huren de 21-jarige spits Andrija Novakovich voor een jaar van Reading, dat hem het afgelopen seizoen verhuurde aan Telstar. Bij De Witte Leeuwen werd de Amerikaan een sensatie, door liefst negentien keer te scoren in de Jupiler League en met Telstar de halve finale van de play-offs om promotie te halen.

„Er waren meerdere kapers op de kust, maar mijn keuze voor Fortuna is een heel bewuste”, verklaart Novakovich op de website van zijn nieuwe club. „Zij probeerden nog harder dan de rest om me te overtuigen. Daar spreekt veel vertrouwen uit. Ik geloof echt in hun plannen voor de toekomst. Afgelopen seizoen hebben ze al laten zien waar die plannen toe kunnen leiden. Fortuna is ambitieus en dat ben ik ook.”