Kogel door de kerk: Estavana Polman in definitieve selectie voor het WK

Bondscoach Monique Tijsterman heeft zondagochtend de selectie bekendgemaakt waarmee ze afreist naar Spanje. Op de lijst prijkt dus ook de naam van de handbalvedette. Afgelopen week was de week van de waarheid voor Polman. Na lang blessureleed reisde ze met het Nederlandse team af naar Noorwegen om tijdens een oefentoernooi te testen of ze klaar was voor haar rentree. Daar zijn alle seinen dus op groen gezet.

Ook Angela Malestein behoort tot de selectie. De ervaren speelster miste deze week het voorbereidingstoernooi in Noorwegen vanwege ziekte, maar sluit in Spanje dus aan. Zoë Sprengers mag zich opmaken voor haar eerste eindtoernooi.

Op het WK is Nederland ingedeeld in groep D met Zweden, Puerto Rico en Oezbekistan. Alle poulewedstrijden van Nederland worden gespeeld in Torrevieja. De eerste drie landen uit de acht poules plaatsen zich voor de hoofdronde.

Wedstrijdschema WK

Vrijdag 3 december om 18.00 uur: Nederland-Puerto Rico

Zondag 5 december om 18.00 uur: Oezbekistan-Nederland

Dinsdag 7 december om 20.30 uur: Nederland-Zweden

Definitieve selectie Nederlandse handbalsters: