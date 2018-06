LIVE EXTRA - Portugal leidt al snel door Ronaldo

Amrabat, tegenwoordig spelend voor Watford, viel tegen Iran in de 72e minuut uit na een botsing met Vahid Amiri. Daarbij liep de in Naarden geboren Amrabat een hersenschudding op. De oud-speler van VVV-Venlo en PSV moest een nacht in het ziekenhuis verblijven.

Volg het duel met Portugal hier van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.

Eredivisiespelers Karim El Ahmadi en Hakim Ziyech staan ook in de basisploeg van bondscoach Hervé Renard.

De Marokkanen hebben als enige ploeg in groep B nog geen punten, en moeten tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo een resultaat halen. Verliest Marokko, dan is het als eerste land op dit WK officieel uitgeschakeld. Portugal is bij een nederlaag niet meer te achterhalen, terwijl na afloop van Iran-Spanje vanavond dan ook minimaal één van die landen onbereikbaar is.

Kunnen de Marokkanen Cristiano Ronaldo van juichen af houden? Ⓒ Getty Images

Amrabat moet met Marokko ook vooral Cristiano Ronaldo zien af te stoppen. Ronaldo scoorde in de eerste wedstrijd van Portugal tegen Spanje driemaal (3-3). Ten opzichte van die wedstrijd voert bondscoach Fernando Santos één wijziging door. João Mario speelt voor Bruno Fernandes.