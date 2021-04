Björn Kuipers en Danny Makkelie naar EK

Kuipers (48) en Makkelie (38) zijn zowel nationaal als internationaal gewaardeerde arbiters. Kuipers was al actief op twee EK’s en twee WK’s. Hij floot tevens finales in de Champions League en Europa League.

Onlangs besloot Makkelie assistent Mario Diks te vervangen in zijn team. Directe aanleiding was de fout die Diks eind maart maakte bij de interland tussen Servië en Portugal (2-2), waarbij hij een op het oog glaszuivere treffer van Cristiano Ronaldo over het hoofd zag.

Makkelie, parttime politieagent, fluit sinds 2011 op internationaal niveau. Hij was als videoarbiter actief op het WK 2018 en had vorig jaar de leiding bij de finale van de Europa League, tussen Sevilla en Internazionale.

"We zijn vastberaden om er een geweldig EK van te maken"

Kuipers is de eerste Nederlandse scheidsrechter die op vijf eindtoernooien in actie zal komen. „EURO 2020 zou mijn laatste eindtoernooi worden, toen het vorig jaar werd uitgesteld. Ik heb er over moeten nadenken om nog een jaar door te gaan. Ik ben blij dat ik dat heb gedaan, ook voor mijn fantastische assistenten. We zijn vastberaden om er een geweldig EK van te maken.”

Jongensdroom

Makkelie begint aan zijn eerste eindtoernooi waar hij als scheidsrechter in actie komt. „Het is een jongensdroom die uitkomt. Ik ben begonnen met fluiten op m’n tiende, het is heel mooi dat ik dit dan weet te bereiken. Blijdschap en trots overheersen, ook voor mijn team.”

Dick van Egmond, coördinator scheidsrechterszaken van de KNVB, spreekt van een verdiende beloning voor Kuipers en Makkelie. „De prestaties van Björn en Danny hebben de arbitrage in Nederland de afgelopen jaren al een enorme boost gegeven, ik ben ervan overtuigd dat ze dat op het EK gaan doortrekken. Het is geweldig dat Nederland twee arbiters levert voor het EK.”

In totaal heeft de Europese voetbalbond 18 scheidsrechters aangewezen. Nederland is niet het enige land dat twee scheidsrechters op het eindtoernooi heeft. Ook uit Duitsland, Engeland Roemenië en Spanje komen er twee. In het kader van een uitwisselingsproject met Conmebol komt daar één Zuid-Amerikaanse arbiter bij.