Peru traint zonder Tapia

De middenvelder van Feyenoord heeft nog altijd last van een kopstoot die hij kreeg in het verloren groepsduel met Denemarken (0-1) op het WK voetbal in Rusland. Ook verdediger Alberto Rodríguez en aanvaller André Carrillo, allebei basisspelers tegen Denemarken, bleven vanwege fysieke klachten uit voorzorg aan de rand van het veld.

Tapia zou zelfs tijdelijk aan geheugenverlies hebben geleden na de kopstoot. Hij werd nog tijdens de wedstrijd tegen de Denen gewisseld. Peru treft donderdag Frankrijk.