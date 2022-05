VIDEO NAC gooit Hilterman uit de selectie na opvallend bezoek

Het gedrag van Hilterman is helemaal verkeerd gevallen bij NAC. „Jeredy Hilterman wordt naar aanleiding van verbale uitingen tijdens het kampioensfeest van FC Emmen per direct buiten de groep gelaten. Zijn gedrag helpt niet in het groepsproces met het oog op het behalen en succesvol zijn in de play-offs’, geeft NAC aan in een statement. „Daarom zal Jeredy voorlopig niet deelnemen aan groepsactiviteiten.”

NAC ligt op koers om deelname aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie veilig te stellen.

Hilterman verkaste afgelopen winterstop van Emmen naar NAC. „Ik heb bij deze club een heel goed gevoel gekregen. Bij NAC is dat wat minder, mede doordat ze in een lastige periode zitten. Dat zegt niet dat ik geen gevoel heb bij NAC, maar bij Emmen is dat meer”, vertelde de aanvaller voor de camera van ESPN. Ook schreeuwde Hilterman, die in Breda in januari een lucratief contract tekende tot 2024, gedurende zijn podiumact in de microfoon: „Ik ben ook een mens en ik heb een fout gemaakt. Excuses, excuses. Maar ik ben teruggekomen voor een feestje.”