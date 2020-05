Wiegman: ‘Van Veenendaal blikvanger in Eredivisie’

,,Sari zou zeker een blikvanger zijn in de Eredivisie Vrouwen”, aldus Wiegman. De 50-jarige Haagse laat in het midden of ze heeft gesproken over een transfer met Van Veenendaal, die vorig jaar tot beste doelvrouw van de wereld werd verkozen, maar bij Atlético Madrid lang niet altijd zeker was van een basisplaats.

,,Als speelsters ergens over willen sparen met mij, dan kan dat altijd. De een maakt daar meer gebruik dan van de ander. De inhoud van de gesprekken houd ik altijd strikt privé. Ik zal speelsters nooit zeggen wat ze moeten doen. Ieder leeft zijn eigen leven.”

Omdat Oranje-internationals de afgelopen jaren voornamelijk vanuit de Eredivisie naar het buitenland vertrokken, kan op de terugkeer van Van Veenendaal het predicaat ‘opmerkelijk’ worden geplakt.

Voor de competitie is het echter een prachtige bevestiging van de voortgang die het sinds de oprichting in 2007 heeft doorgemaakt. Van Veenendaal is een van de meest populaire internationals van het Oranje Legioen en haar transfer naar PSV kan de Eredivisie Vrouwen bakken aan nieuwe (jonge) volgers opleveren.

Misschien dat de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen over tien jaar dan wel over een heel blik aan topkeepers kan beschikken. ,,Dat vind ik wel een leuk idee”, aldus Wiegman.