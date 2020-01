RKC laat zege uit handen glippen tegen VVV

In de 76e minuut wurmde Johnatan Opoku zich door de verdediging van RKC heen om gelijk te maken en een paar minuten later profiteerde Oussama Darfalou van een fout in de Waalwijkse defensie. VVV werd begin januari gehuurd van Vitesse, waar hij weinig speeltijd kreeg.

Emil Hansson had RKC na een kwartier nog op 1-0 gezet met een schot uit de draai. Tot de vierde zege leidde het doelpunt van de Noor niet. RKC nam Hansson afgelopen week op huurbasis over van het Duitse Hannover 96.

Het was al de zevende keer dit seizoen dat RKC een voorsprong uit handen gaf. Eerder dit seizoen gebeurde dat al in de uitwedstrijd tegen VVV (3-1). Geen club uit de eredivisie verloor dit seizoen vaker nadat het op voorsprong was gekomen.

RKC blijft steken op elf punten, VVV heeft er nu acht meer. VVV is nu de nummer 15. De nummer 17 en 18 degraderen dit seizoen rechtstreeks.