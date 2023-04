Premium Het beste van De Telegraaf

Groot gekkenhuis geeft Champions League-winnaar Sabrina van der Sloot extra energie

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Sabrina van der Sloot poseert met de cup met de grote oren. „Al jaren is het een van mijn grootste doelen om deze prijs te winnen en nu is het gewoon gelukt.” Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - De Champions League winnen is voor menig sporter de grootste droom. Voor dat ultieme doel wordt dag in dag uit keihard getraind en moet alles wijken. Voor Sabrina van der Sloot (32) is het niet langer meer een droom. Afgelopen weekeinde won de waterpoloster met haar Spaanse club CN Sabadell de absolute hoofdprijs. Na een zinderende strijd versloeg de Oranje-international in de finale een andere Spaanse club CN Mataro: 9-8.