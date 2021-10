Premium Het beste van De Telegraaf

Villarreal-aanvaller maakt indruk tegen Gibraltar en stelt kandidatuur voor beslissend tweeluik tegen Montenegro en Noorwegen Flitsende rentree Arnaut Danjuma smaakt naar meer

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Arnaut Danjuma viert zijn treffer tegen Gibraltar. De invaller tekende in de 75e minuut voor de 5-0. Ⓒ HH/ANP

ROTTERDAM - Het flitsbezoek van Arnaut Danjuma Groeneveld aan Oranje is een doorslaand succes geworden. De Villarreal-aanvaller, die slechts één keer meetrainde, maakte veel indruk met de invalbeurt tegen Gibraltar, waarmee hij na drie jaar terugkeerde in het Nederlands elftal. Met dat flitsende optreden heeft de getructe buitenspeler nadrukkelijk zijn kandidatuur gesteld voor een plekje in de Oranje-selectie voor het beslissende tweeluik in de WK-kwalificatie volgende maand tegen Montenegro (uit) en Noorwegen (thuis).