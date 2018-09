WK-gangers Ajax gewoon actief in Champions League

„De finale is 15 juli, dus er zitten tien dagen tussen. Het voordeel is dat Nico bekend is met onze speelwijze. En hij is fit. Gedurende het seizoen kijken we wel of we hem ergens een rustmoment kunnen geven. Dat zullen we van geval tot geval bekijken. Overigens hebben alle WK-gangers direct na de laatste competitiewedstrijd tegen Excelsior al twee weken vakantie gehad”, aldus Erik ten Hag.

