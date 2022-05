Mbappé gaat zich niet met het beleid van PSG bemoeien

„Ik snap dat Real Madrid teleurgesteld is, maar ik wil in mijn land blijven voetballen. Ik ben Frans en ik wil hier blijven en deze club en competitie naar de top krijgen”, vertelt Mbappé maandagmiddag in een toelichting op zijn contractverlenging bij PSG . Voorzitter Nasser Al-Khelaïfi van PSG was geld niet de belangrijkste drijfveer voor Mbappé om te blijven. „Er waren andere clubs die meer konden betalen dan wij.”

Bekijk ook: Mbappé bedankt Real voor interesse en verklaart keuze voor PSG

Mbappé: „Ik ben nog steeds een voetballer. Ik heb wel veel respect voor Florentino Perez en Real Madrid, maar heb besloten hier te blijven. Ik heb hier altijd geleefd en vertrekken zou fout gevoeld hebben. Mijn verhaal hier is nog niet voorbij. Toch vond ik het nodig en respectvol om Perez zelf te bellen en mijn beslissing te vertellen.”

Mbappé gaat zich de komende jaren niet met het beleid van Paris Saint-Germain bemoeien. „Ik ben voetballer en ben in die rol onderdeel van het elftal. Niet meer en niet minder. Met transfers of andere zaken ga ik me niet bezighouden. Ik ben niet aangenomen als manager.”