Foto’s: Olympische helden TeamNL ontvangen op Schiphol

Een aantal sporters was al eerder naar Nederland teruggevlogen, zoals schaatsster Ireen Wüst die speciaal voor deze gelegenheid met de auto terug naar Schiphol was gekomen. In het bijzijn van hun naasten werden de medaillewinnaars geëerd zoals dat traditioneel altijd op locatie in het Holland House gebeurde. Vanwege de coronamaatregelen kon dat in China niet, net zoals vorig jaar in Japan.

Suzanne Schulting wordt flink in het zonnetje gezet op Schiphol. Ⓒ ANP/HH

Suzanne Schulting was blij weer voet op Nederlandse bodem te hebben gezet:„Het is heel fijn om terug te zijn. Mijn ouders zijn nog emotioneler dan ik, maar ik heb ze ook hartstikke gemist”, zei de shorttrackster, in Peking goed voor twee gouden medailles.

Patrick Roest en Kimberley Bos tijdens de huldiging in het Hilton Hotel. Ⓒ ANP/HH

Irene Schouten toont in het bijzijn van haar vriend trots haar medailles. Ⓒ ANP/HH

Ook Kjeld Nuis mocht tijdens de huldiging natuurlijk niet ontbreken. Hij werd begroet door vriendin Joy Beune. Ⓒ ANP/HH

Jutta Leerdam werd op Schiphol onthaald door haar vriend Koen Verweij. Ⓒ ANP/HH

Thomas Krol toont trots zijn twee plakken bij terugkomst op Nederlandse bodem. Ⓒ ANP/HH