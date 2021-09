Kersverse Oranje-international Devyne Rensch: ’Toen begon mijn hart sneller te kloppen’

„Dat hij jouw trainer mag zijn bij het grote Oranje en dat hij je laat debuteren, dat is mooi. Ik denk dat iedereen wel even aan hem moest wennen, want hij was voor velen nieuw. Maar ik vind hem echt een hele goede trainer. Hij is altijd eerlijk, dat is het belangrijkste.”

„Het werd een dag om nooit meer te vergeten. Het debuut voor het grote Oranje, dat pakt niemand mij af”, aldus Rensch bij Ajax TV. „Op een gegeven moment zei Danny Blind tegen me dat ik mocht gaan warmlopen. Toen dacht ik dat het er misschien toch wel in zou zitten. Na twee minuten kwam ik er al in. Toen begon mijn hart wel wat sneller te kloppen.”

De jonge verdediger kijkt met een geweldig gevoel terug op de 6-1 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Turken. „Mijn debuut, een overwinning en dat ook nog in de Johan Cruijff Arena. Mijn dag kon niet beter.”

„In de kleedkamer bedankte een trotse Rensch na afloop zijn teamgenoten. „Het zijn toffe gozers. Ik heb ze allemaal bedankt. Ze hebben me met open armen ontvangen, ik voelde me gelijk thuis.”

Ondanks zijn Oranje-debuut weet Rensch dat er nog een hoop werk aan de winkel is en hij hoopt dan ook nu bij Ajax door te pakken. Bij de Amsterdammers is hij immers nog geen basisspeler. „Mijn start was dit seizoen niet al te best. Door blessures heb ik geen goede voorbereiding meegemaakt, maar gelukkig ben ik nu fit. Hopelijk mag ik weer snel minuten maken.”