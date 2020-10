Max Verstappen: ’Als ik maar niet eindig als Fred Flintstone’

„Er zijn nog zoveel onduidelijk wat de toekomst betreft. Ik moet gewoon zorgen dat ik zo snel mogelijk ben in de auto. Al moet ik dan wel een motor hebben, uiteraard. Ik hoop niet dat ik eindig als Fred Flintstone, dat ik zelf moet trappen. Dat zal fysiek vrij zwaar zijn, vermoed ik…”

De 23-jarige Limburger ging de vragen over zijn perspectief bij Red Bull Racing enigszins uit de weg. Hij heeft nog een contract tot en met 2023, maar zou eventueel na volgend jaar kunnen vertrekken. „Ik focus me op dit- én volgend seizoen. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog zo ver weg. Het heeft geen zin om daar nu al over na te denken. We rijden nog ruim een jaar met Honda en we gaan ervoor om het samen tot een goed einde te brengen. Vanaf 2022 komen er nieuwe regels in de sport, wie weet hoe alles er dan uitziet.”

Verstappen kreeg ook nog de vraag of hij het ziet zitten om weer met een Renault-motor te rijden. Red Bull en de Franse leverancier gingen in 2018 na veel geruzie uit elkaar. „Het is niet aan mij om die beslissing te nemen. Ik sta overal voor open. Zolang ik dus zelf maar niet hoef te trappen.”

Bekijk ook: Max Verstappen baalt van vertrek Honda uit Formule 1

In de nieuwe Formule 1-podcast blikken Erik van Haren en Christijan Albers vooruit op de aanstaande Grand Prix in Duitsland. Ook gaat het uitgebreid over het vertrek van Honda en de toekomst van Max bij Red Bull: