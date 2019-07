Van der Poel: ’Ik moet de Tour toch eens meemaken’

„Het parcours is dat van een klassieker, dus dat moet mij wel liggen”, verklaarde de 24-jarige Nederlander woensdag, nadat hij met Sanne Cant het dernycriterium van Antwerpen gewonnen had.

„Ik train alvast wel om daar te winnen en hoop dat ik de conditie tot dan door kan trekken.” Vanwege het WK op de weg neemt Van der Poel niet deel aan het WK mountainbike. „Vol gaan voor het ene is beter dan twee keer tachtig procent kunnen geven.”

Tour de France

In tegenstelling tot collega-veldrijder Wout van Aert laat Van der Poel de Tour de France voorlopig nog links liggen. „Wout presteerde er heel sterk, dat heeft iedereen kunnen zien. Maar voor mij zal de Tour nog niet voor volgend jaar zijn, misschien wel voor 2021. Als renner moet je het toch eens meegemaakt hebben.”

Het veldritseizoen begint voor Van der Poel op 22 oktober met De Nacht van Woerden. „Veldrijden blijft mijn grootste passie. Al heb ik wel gemerkt dat mijn overwinning in de Amstel Gold Race veel meer teweeg brengt dan al mijn zeges in de cross.” .