Premier League: ’68 procent van spelers is volledig gevaccineerd’

NEC-directeur schuldbewust: ’Pure Haat-spandoek valt ons kwalijk te nemen’

Er gebeurde zondagmiddag veel dat niets met voetbal te maken had rondom de Gelderse derby in het Gofferstadion. Een van die zaken had voorkomen kunnen worden en dat is het spandoek dat voor de wedstrijd getoond werd met daarop de tekst ’Pure Haat’.