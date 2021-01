Peter Bosz weet in beker weer eens te winnen met Bayer Leverkusen

De bezoekers namen na ruim vijf minuten de leiding via oud-Ajacied Amin Younes, maar door een penalty van Lucas Alario kwam Bayer op gelijke hoogte. In de tweede helft waren Edmond Tapsoba en Moussa Diaby (2x) trefzeker voor de ploeg van Bosz.

Bayer - waar Daley Sinkgraven op de bank bleef - moest het in het laatste kwartier met een man minder doen na een rode kaart voor Jonathan Tah, maar de zege kwam geen moment in gevaar.

Bosz verloor de afgelopen weken in de competitie van Frankfurt, na een speelronde eerder al van Bayern München te hebben verloren. Afgelopen weekend kwam Bayer tegen Werder Bremen niet verder dan 1-1.

Atlético Madrid

Atlético Madrid herstelde zich van de pijnlijke uitschakeling door derdeklasser Cornellà (1-0) vorige week in het Spaanse bekertoernooi. De lijstaanvoerder won thuis met 2-0 van Sevilla. De openingstreffer kwam na ruim een kwartier op naam van Angel Correa. Een kwartier voor tijd besliste Saúl het duel. Bij Sevilla viel Luuk de Jong in de 78e minuut in. Ploeggenoot Karim Rekik bleef op de bank.

Dankzij de overwinning kwam Atlético op 41 punten. Dat zijn er 4 meer dan nummer 2 Real Madrid. De stadgenoot speelde bovendien twee duels meer. Barcelona staat derde, met 34 punten en ook met twee wedstrijden meer gespeeld dan de koploper.

Trainer Julen Lopetegui kon in Madrid zijn nieuwe contract bij Sevilla niet vieren met een positief resultaat. Hij tekende afgelopen zondag bij tot medio 2024.

AC Milan

AC Milan ontsnapte in het Italiaanse bekertoernooi aan uitschakeling. Het thuisduel in de achtste finales tegen Torino leverde zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging geen treffer op (0-0). In de strafschoppenreeks zegevierde de koploper in de Serie A alsnog: 5-4.

Vaste doelman Gianluigi Donnarumma was in deze bekerwedstrijd reserve bij AC Milan. Hij kreeg niettemin in de 73e minuut de rode kaart wegens felle aanmerkingen vanaf de bank op de arbitrage.

De Zweedse vedette Zlatan Ibrahimovic kwam bij AC Milan alleen in de eerste helft in actie.