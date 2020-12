Arsenal beloont 2000 toeschouwers met 4-1-zege op Rapid Wien

Het plukje fans in het stadion met een capaciteit van 60.000 toeschouwers werd beloond met vier doelpunten. Arsenal, in de competitie niet bijster op dreef, was al zeker van een plaats in de knock-outfase van de Europa League.

Arsenal speelde voor het laatst in maart voor toeschouwers. Daarna werd de competitie stilgelegd vanwege de coronapandemie en in juni hervat achter gesloten deuren. In sommige plaatsen in Engeland, zoals Liverpool en Londen, zijn vanaf woensdag maximaal 2000 toeschouwers weer welkom bij duels.