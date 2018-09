Gudmundsson mist WK-duel met Nigeria

De vleugelspits van de Engelse club Burnley viel tijdens het eerste groepsduel met Argentinië (1-1) halverwege de tweede helft geblesseerd uit. ,,Hij is in goede handen en het gaat elke dag iets beter'', zei bondscoach Heimir Hallgrimsson een dag voor de krachtmeting met Nigeria in Volgograd. ,,Maar ik zal niet ontkennen dat de kans heel klein is dat hij kan spelen.''

De 27-jarige Gudmundsson speelde tussen 2009 en 2014 voor AZ. Afgelopen seizoen wist de IJslander zich met Burnley te plaatsen voor Europees voetbal.

IJsland hield titelfavoriet Argentinië op 1-1 en zet bij winst op Nigeria een grote stap richting de knock-outfase. Bij het EK-debuut twee jaar geleden verrasten de eilandbewoners al met een plek in de kwartfinales. ,,Iedereen is bij ons gelijk, niemand wil alleen in de schijnwerpers staan'', verklaarde Hallgrimsson het succes van zijn ploeg. ,,Daardoor boeken deze jongens zulke goede resultaten.''