Verstappen positief over keuze Red Bull

,,Natuurlijk beginnen we pas volgend seizoen met een nieuw verhaal, maar het ziet er goed uit”, zegt Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Frankrijk op circuit Paul Ricard. ,,Honda gaat zich volledig focussen op ons en Toro Rosso. Dat is toch wat anders dan nu met Renault, dat natuurlijk ook met een eigen fabrieksteam rijdt. Dan moeten wij bijvoorbeeld een weekje wachten op een upgrade, om maar een voorbeeld te noemen.”

Honda had tot dit jaar een exclusieve samenwerking met McLaren, maar dat huwelijk liep uit op een vechtscheiding. Juist McLaren is overgestapt op Renault. ,,Geld is geen probleem bij Honda. Dat is een goed teken, want dat betekent dat je kan blijven ontwikkelen”, aldus Verstappen, die vorig jaar al een rondleiding kreeg in Japan en onder de indruk was van de faciliteiten bij Honda. ,,Toen zag de situatie er natuurlijk niet zo positief uit, maar ik denk dat het wel veranderd is. Dat zie je aan de prestaties van Toro Rosso. Er was veel kritiek van McLaren, maar ik vind dat je een verhaal van beide kanten moet horen. En je kan niet zeggen dat McLaren heel erg vooruit is gegaan ten opzichte van vorig jaar. Ik denk dat ze bij Honda nu wat vrijer zijn hoe ze de motor kunnen ontwikkelen, in plaats van dat ze wordt verteld hoe ze de motor moeten maken.”

Het is nog allemaal toekomstmuziek voor Verstappen, die stelt dat zijn vorig jaar overeengekomen contractverlenging tot medio 2020 los stond van een nieuwe motordeal. De twintigjarige Limburger heeft al zijn energie de komende tijd nodig voor de drukke racekalender (vijf races in zes weken). Te beginnen op Paul Ricard, waar het Formule 1-circus voor het eerst sinds 1990 is neergestreken.