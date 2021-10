Vijfklapper voor Jong Oranje in strijd om EK-ticket

Al na zeven minuten opende Jurgen Ekkelenkamp de score voor Jong Oranje, door een voorzet vanaf links van Mitchel Bakker binnen te tikken: 1-0.

Sven Botman verdubbelde in de 35e minuut de score uit een corner: 2-0. Tussendoor had vooral Joshua Zirkzee enkele kansen gehad. Hij kreeg de voorkeur boven Myron Boadu, waar bondscoach Erwin van de Looi allerminst tevreden over is, zo liet hij vooraf weten.

Vlak na rust zorgde Wales met een knullig eigen doelpunt voor een 3-0 tussenstand. Daarna ging het hard: twee minuten later scoorde Daishawn Redan na een scrimmage de 4-0. Weer enkele minuten later maakte Ekkelenkamp zijn tweede van de avond: 5-0. Dat bleek ook de einduitslag te zijn.

Wel op het oog nog slecht nieuws voor Ajax: Devyne Rensch leek uit te vallen met een - op het oog - hamstringblessure.

Jong Oranje staat door de zege tweede in de groep achter Jong Zwitserland. De Zwitsers hebben na vier wedstrijden 10 punten. Jong Oranje heeft 7 punten uit drie duels. Jong Moldavië heeft ook 7 punten, maar speelde al vijf wedstrijden.