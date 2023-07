Etappezege in Giro Donne is voor Van Vleuten honderdste zege in haar loopbaan

Annemiek van Vleuten. Ⓒ ProShots

Titelverdedigster Annemiek van Vleuten heeft haar eerste etappezege van deze Giro Donne binnen. Na een rit over 101,4 kilometer van Bagno a Ripoli naar Marradi was ze de beste in de eerste bergrit. Ze reed weg op de laatste beklimming en kwam solo als eerste over de finish. Ze boekte de honderdste overwinning in haar loopbaan.