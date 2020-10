Atlético met Suárez doelpuntloos gelijk, Cillessen ziet Valencia verliezen

Villarreal hield in Madrid stand: 0-0. Atlético speelde de vorige ronde tegen SD Huesca ook al doelpuntloos gelijk en lijkt met 5 punten uit 3 duels al vroeg in de achtervolging te moeten op concurrenten FC Barcelona en Real Madrid.

De van FC Barcelona overgekomen Luis Suárez maakte tegen Granada als invaller twee doelpunten en gaf een assist. Als basisspeler lukte het de Uruguayaan zaterdag niet van beslissende waarde te zijn.

Suárez werd in de 70e minuut door trainer Diego Simeone vervangen voor Diego Costa. Villarreal hield ook daarna stand en voert voor eventjes de ranglijst aan met 8 punten uit 5 wedstrijden.

Sergio Canales (tweede van links) wordt gefeliciteerd met de 1-0. Ⓒ EPA

Doelman Cillessen ziet Valencia vanaf de bank verliezen

Valencia leed de tweede nederlaag van dit seizoen in de Spaanse voetbalcompetiti. Het elftal van coach Javier Gracia ging ten onder tegen Real Betis: 0-2. Sergio Canales en Tello maakten de doelpunten.

Bij Valencia zat doelman Jasper Cillessen op de bank. Hij had de afgelopen weken last van een spierblessure. Nu hij weer fit is, lijkt Cillessen vooralsnog ook met een reserverol genoegen te moeten nemen.

Valencia heeft na vijf competitiewedstrijden zeven punten.

Real Sociedad meldt zich aan kop

Real Sociedad, tegenstander van AZ in de groepsfase van de Europa League, heeft zich aan kop gemeld van La Liga. De club uit San Sebastián bracht op eigen veld Getafe de eerste competitienederlaag toe. De thuisploeg zegevierde met 3-0. De treffers kwamen op naam van Mikel Oyarzabal, Mikel Merino en Portu.

Real Sociedad leidt nu met acht punten uit vijf duels.

Uitslagen en programma

Real Valladolid - Eibar 1-2

Atlético Madrid - Villarreal 0-0

Elche - Huesca 0-0

Real Sociedad - Getafe 3-0

Valencia - Real Betis 0-2

