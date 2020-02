Jan Vertonghen diepbedroefd na wissel

Vertonghen moest bij een 1-1 tussenstand wijken voor Gedson Fernandes, en nam teleurgesteld plaats op de bank. Met het hoofd gebogen liet hij de gang van zaken de revue passeren. Tottenham zegevierde uiteindelijk met 3-2.

Volgens manager José Mourinho hoeft niemand zich zorgen te maken over de 32-jarige voormalig Ajacied. „Hij was niet geblesseerd. Hij was verdrietig, maar nu is hij weer blij”, verklaarde Mourinho over de Belg. „Ik heb nog niet met hem gesproken. Dat hoeft ook niet. Hij is zeer intelligent en professioneel.”

Bekijk ook: Tottenham Hotspur zonder Bergwijn langs Southampton

Vertonghen, enorm populair in Amsterdam, maakte in 2012 de overstap van Ajax naar Tottenham. De verdediger uit Sint-Niklaas was lange tijd onomstreden, maar de laatste maanden is hij onder Mourinho niet altijd meer zeker van een plek in de basis. Het contract van de international loopt na dit seizoen af.