Dirk van Duijvenbode schrikt op tijd wakker op WK darts

Ondanks een leeg Alexandra Palace maakte Van Duijvenbode een feestje van zijn opkomst. Onder hardstyle-klanken genoot hij van de meters naar het podium. Inmiddels staat hij bekend als ’Aubergenius’ en voor de vorm had hij dan ook maar een aubergine meegenomen. Doordeweeks werkt Van Duijvenbode immers nog gewoon als administratief medewerker bij een auberginekweker in ’s-Gravenzande.

Dramatatisch begin Van Duijvenbode

De feeststemming veranderde echter snel bij de Nederlander. In de eerste set vond hij een ontketende Brooks tegenover hem. De jeugdwereldkampioen raakte makkelijk de triples en gooide een uitstekend gemiddelde van 110. Van Duijvenbode bleef met 80 punten per drie pijlen ver achter en dat resulteerde in een 0-3 verlies in het eerste bedrijf.

Ook na de pauze bleef Van Duijvenbode scorend achter bij zijn niveau van de afgelopen maanden, waarin hij onder meer opzien baarde met een finaleplek bij de World Grand Prix. Op de belangrijke momenten miste hij vervolgens net de scherpte op de dubbels, zo miste hij uiteindelijk vanaf 156 net dubbel 18. Dat werd hem ook direct fataal, want Brooks hengelde vervolgens de leg en de set (1-3) binnen en nam zo een 0-2 voorsprong.

Negen gewonnen legs op rij

Het herstel bij Van Duijvenbode diende zich vervolgens net op tijd aan in de derde set. Daarin wist de nummer 43 van de wereld weer makkelijker de triple 20 te vinden en kon zo eindelijk de druk opvoeren bij Brooks. Hij kwam nog wel met 0-1 in legs achter, maar daarna diende de absolute ommekeer zich aan. Nadat vervolgens ook de dubbels vielen, bracht Van Duijvenbode de spanning terug in de wedstrijd door de derde set met 3-1 in legs te winnen. Waar de Nederlander zijn niveau bleef opkrikken, daar kreeg Brooks het steeds moeilijker. Zo bracht Van Duijvenbode via 3-0 in legs de stand daarna weer volledig in evenwicht.

Een vijfde set moest uitkomst brengen. Daarin had Brooks het voordeel dat hij aan het cruciale slotstuk mocht beginnen. De zenuwen speelden op dat moment echter bij de 20-jarige Brit op en daar profiteerde Van Duijvenbode optimaal van. Hij pakte meteen de beurt van Brooks af en gaf die voorsprong niet meer uit handen. ’Aubergenius’ bleek met negen gewonnen legs op rij niet meer af te stoppen. Zijn eindgemiddelde was - zeker gezien zijn dramatische start -met 92,57 nog behoorlijk.

Veerkracht Van Duijvenbode

De veerkracht die Van Duijvenbode toonde, redde hem zo ternauwernood van een voortijdige uitschakeling. Daarmee nam hij ook onmiddellijk revanche voor zijn eerste en enige eerdere optreden op het WK in 2015, toen hij in de eerste ronde van Raymond van Barneveld verloor en vooral naam maakte dankzij de 180’er waarmee hij zich destijds ’dood’ gooide. Eén ding is duidelijk: er staat tegenwoordig een andere Dirk van Duijvenbode aan de oche.