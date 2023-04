Phillip Cocu ontbreekt ook bij Gelderse derby

Cocu moet vanwege complicaties nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Chris van der Weerden zal hem zondag op de bank vervangen. Dat deed hij vorige week ook tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, waarin Vitesse voor het eerst in bijna twee maanden een zege boekte (2-0).

De 52-jarige Cocu werd vorige week vrijdag geopereerd vanwege een acute blindedarmontsteking. Hij mocht in het weekend naar huis, maar werd een dag later weer in het ziekenhuis opgenomen vanwege complicaties. Als hij is hersteld, pakt Cocu zijn werk bij Vitesse gefaseerd weer op. „Ik hoop spoedig weer zelf op het veld te kunnen staan, maar voor nu moet ik mijn gezondheid voorrang geven. Ik wens de staf, spelers, collega’s en supporters dit weekend veel succes in de Gelderse derby”, aldus Cocu.