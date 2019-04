Nieuwe Ajax-shirt heeft verwijzing naar EK’88

In de traditionele rode baan in het midden van het shirt zit een moderne interpretatie van de print in de Adidas-shirts op het EK ’88. Adidas is de huidige kledingsponsor van de Amsterdammers, en leverde ook de tenues waarin het Nederlands elftal dertig jaar geleden de beste van Europa werd.

Ruud Gullit, Berry van Aerle en Ronald Koeman tijdens de uitreiking van de beker in 1988. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ajax speelt komende zaterdag in de oefenwedstrijd tegen VVSB voor het eerst in de nieuwe tenues.