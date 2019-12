Hans de Koning trainer VVV-Venlo

De 59-jarige Rotterdammer heeft een rijke ervaring als trainer en werkte eerder onder andere voor Fortuna Sittard, FC Dordrecht, FC Volendam, Helmond Sport, RKC Waalwijk, Go Ahead Eagles, AGOVV en TOP Oss. De Koning is oud-doelman en kwam gedurende zijn spelerscarrière in actie voor AZ en FC Twente.

Interim-trainer Jay Driessen bevestigde voor de wedstrijd in gesprek met FOX Sports, dat het de bedoeling is dat De Koning op korte termijn hoofdtrainer wordt en dat hij hem terzijde gaat staan als assistent-trainer. Driessen staat voor de groep sinds het ontslag van trainer Robert Maaskant, die zijn congé kreeg na een 6-1 nederlaag tegen Heracles Almelo. Aanvankelijk was Maurice Steijn een belangrijke kandidaat voor de vacante trainerspost in Venlo.

De succesrijke oud-trainer van VVV zit zonder club na een mislukt avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten, maar een rentree van Steijn bleek niet haalbaar. De naam van Steijn circuleert ook bij Vitesse, terwijl de Hagenaar al een gesprek met ADO Den Haag achter de rug heeft. Daaruit is naar voren gekomen, dat Steijn in de running is om met ingang van het nieuwe seizoen aan de slag te gaan bij ADO Den Haag, maar niet per direct.