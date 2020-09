De worsteling van winnaar Max Verstappen

Het gezicht van Max Verstappen spreekt boekdelen. De Limburger en zijn team Red Bull Racing beleven een zeer beroerd weekeinde in Monza. Ⓒ Getty Images

MONZA - De voorspelbare Formule 1, de hegemonie van Mercedes: alles werd tijdens de memorabele Grand Prix van Italië even overboord gegooid. Het resulteerde in een podium met winnaar Pierre Gasly, Carlos Sainz en Lance Stroll. Ondertussen werd Max Verstappen geconfronteerd met het feit waar hij al bang voor was: zijn team Red Bull Racing staat stil. Nu zelfs letterlijk.