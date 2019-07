’120 miljoen euro dwingt Ten Hag tot behalen triple’

Erik ten Hag Ⓒ BSR/Soccrates

AMSTERDAM - Erik ten Hag presteerde afgelopen seizoen uitstekend, won de dubbel en bereikte de halve finale van de Champions League. Toch temperde hij tijdens het trainingskamp in Oostenrijk de verwachtingen. Het is met twee voorronden in het vooruitzicht volgens hem geen vanzelfsprekendheid dat Ajax zelfs maar de groepsfase van de Champions League bereikt. Maar is dat wel zo?