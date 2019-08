Van Persie over Arsenal-breuk: ’Was net een huwelijk’

„Het is te vergelijken met een huwelijk”, begint Van Persie zijn verhaal bij BT Sports. „Zie het zo. We waren acht jaar getrouwd en na acht jaar was ’mijn vrouw’ (Arsenal, red.) mij moe.”

’No deal’

Dat gevoel kreeg Van Persie, omdat Arsenal geen nieuw contract op tafel legde. „Ik kreeg geen deal. Er waren wel gesprekken en zelf wilde ik die ook aangaan, maar die gesprekken leidden nergens toe. Het was duidelijk dat we er niet uit zouden komen en dat ik naar de uitgang gedirigeerd werd. Dan ga je om je heen kijken en verder zoeken”, zegt de topscorer aller tijden van Oranje, die na Arsenal nog steeds vol ambities zat om de Premier League te winnen.

Robin van Persie poseert met het shirt van Manchester United (2012). Ⓒ Hollandse Hoogte

Van Persie had meerdere opties, maar koos dus uiteindelijk voor Manchester United. „De club en Sir Alex (Fergusen, toen de coach, red.) gaven mij het beste gevoel en ik sta nog steeds achter mijn keuze.”

Het bleek ook een goede keuze te zijn geweest, aangezien hij zijn gewenste landstitel binnenhaalde. Met United werd hij namelijk in 2013 kampioen van Engeland en in datzelfde jaar werd Van Persie tevens topscorer.

Ruzie

Op sociale media, of als Van Persie met United op bezoek ging bij zijn oude werkgever, kreeg de linkspoot er flink van langs. De supporters waren zacht gezegd niet gediend van de overstap naar de rivaal. Hij werd gezien als verrader, terwijl hij in Londen eerst aanvoerder, topscorer en publiekslieveling was. „Dat hoort erbij”, vertelt Van Persie.

Tijdens een wedstrijd met United bij Arsenal, kreeg Robin van Persie er flink van langs van het thuispubliek. De supporters van United steken hun aanvaller een hart onder de riem met een spandoek. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Achter de schermen gebeurt er veel en dat ziet niet iedereen.” De Nederlander neemt het de Arsenalfans niet kwalijk en begrijpt hun frustratie en woede, maar hij wil nu de strijdbijl begraven en de ruzie achter zich laten. „Zij hebben niet alles meegekregen en wisten niet dat ik geen nieuwe deal kreeg van Arsenal. Ik kon gewoon niet blijven, omdat ik die keuze niet had om te maken. Ik heb absoluut geen slechte gevoelens over Arsenal, het blijft een prachtige club en ik heb hier een mooie tijd gehad.”