Feyenoord maakt entree in Vrouwen Eredivisie

Met de entree van de Rotterdamse ploeg bestaat de hoogste competitie in het Nederlandse vrouwenvoetbal vanaf het seizoen 2021/2022 uit negen clubs.

Feyenoord is al sinds 2017 met twee jeugdteams in het vrouwenvoetbal actief. Sinds het seizoen 2019/2020 komen de Rotterdammers met een beloftenelftal uit in de Vrouwen Beloftencompetitie, hier komt nu een eerste elftal bij. De hoofdmacht gaat haar wedstrijden komend seizoen afwerken op Sportcomplex Varkenoord.

’Logische stap’

„Dit is de logische vervolgstap van vier jaar hard werken”, aldus Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord. „Ik denk dat iedereen het erover eens is dat een topclub als Feyenoord in de Vrouwen Eredivisie thuishoort. Nu we van de KNVB de kans krijgen om komend seizoen toe te treden, moeten we die als club pakken. Daarbij beginnen we bescheiden en houden we de kosten gelijk aan die van dit seizoen. Zo bouwen we gestaag aan een lichting Feyenoord-vrouwen die uiteindelijk mee moet gaan doen om de prijzen.”

Op dit moment wordt de in 2007 opgerichte Vrouwen Eredivisie gevormd door ADO Den Haag, Ajax, VV Alkmaar, Excelsior, SC Heerenveen, PEC Zwolle, PSV en FC Twente. Volgend seizoen bestaat de hoogste competitie in het vrouwenvoetbal dus uit negen teams.