Daley Blind naar Bayern München

Het betekent dat de 99-voudig international zo’n twee weken na afloop van het WK de meest sensationele transfer van alle spelers uit de Nederlandse Eredivisie in de winterstop gaat maken. Voor de routinier, die nog maar net zijn contract bij Ajax heeft laten ontbinden, is de medische keuring vanzelfsprekend nog een belangrijke stap voordat hij daadwerkelijk zijn handtekening onder een verbintenis bij de ‘Rekordmeister’ van de Bundesliga kan zetten.

Maar als het aan de leiding van de Duitse topclub ligt, reist de Nederlandse verdediger vrijdag al mee in het vliegtuig voor een uitgebreid trainingskamp in de zon richting de herstart van de Duitse competitie die voor 20 januari staat gepland.

Blind is op de radar bij Bayern dankzij de contacten tussen zijn agent Kees Vos, die met zijn bedrijf SEG recent ook Cody Gakpo verrassend genoeg naar Liverpool bracht, en sportief directeur Hasan Salihamidzic die met zijn technisch directeur Marco Neppe aan het speuren was.

Paniek in München

In München brak midden in het voorbije WK paniek uit toen hun linksback Lucas Hernandez als Frans international tegen Australië de kruisband van zijn rechterknie afscheurde. Hernandez is tot minimaal september uitgeschakeld en Bayern liet al snel doorsijpelen dat het geen miljoenenbedragen kan uitgeven in de winterstop. Tot overmaat van ramp brak ook doelman Manuel Neuer bij het skiën daarna nog zijn been.

Vos maakte de Duitsers attent op de mogelijkheid om Blind, die door trainer Alfred Schreuder in Amsterdam op een zijspoor was gezet, over te nemen van Ajax. Na de kerstdagen kwam de zaak in een stroomversnelling en in de nacht van woensdag op donderdag is een doorbraak in de onderhandelingen gekomen.

Droomoplossing

Voor zowel Blind als Bayern München is het een droomoplossing. De speler is nu in de wetenschap dat hij na Ajax en Manchester United voor de derde keer in zijn loopbaan bij een absolute topclub onder contract komt. De deal met Bayern wordt een extra kroon op zijn carrière.

Blind zal in München worden herenigd met Matthijs de Ligt, met wie hij bij Ajax zijn beste seizoen beleefde. Ⓒ ANP/HH

In het seizoen 2018-2019 speelde Blind in de Champions League nog twee voortreffelijke wedstrijden tegen het Bayern van Lewandowski en Robben. Ajax was in beide duels (1-1 en 3-3) niet te verslaan. Tijdens het WK in Qatar zagen de oud-spelers Oliver Kahn (voorzitter van Bayern) en Salihamidzic dat Blind nog altijd op een hoog niveau kan acteren. In München kan de speler in theorie nog veel grotere prijzen gaan toevoegen aan zijn prijzenkast dan bij Ajax. Bayern jaagt op de zoveelste landstitel en Blind zou met zijn nieuwe club de Champions League nog kunnen winnen.

Blind voelde dat zijn rol onder de huidige Ajax-coach Schreuder in de Johan Cruijff ArenA was uitgespeeld en heeft er geen gras over laten groeien. Op zijn 32ste was hij nog niet van plan om een punt achter zijn loopbaan op topniveau te zetten. Hij voelt zich zowel fysiek als mentaal nog veel te goed en werd gesterkt in zijn ideeën om in de top te blijven spelen door een aantal sterke optredens tijdens het WK in Qatar. Dat Bayern München wel en Ajax-coach Schreuder hem niet het vertrouwen gaf is opmerkelijk.

Wingback

Als een van de twee ‘wingbacks’ bekleedde hij een belangrijke positie in de tactiek en in het elftal van bondscoach Louis van Gaal. In de achtste finale tegen de Verenigde Staten had hij samen met Denzel Dumfries de grootste bijdrage van alle Oranje-spelers aan de 3-1 overwinning. Hij gaf een assist op Dumfries en scoorde zelf op aangeven van de andere ‘wingback’.

Daley Blind van Ajax in duel met Jérôme Boateng tijdens Ajax-Bayern München (3-3) in 2018. Ⓒ ANP/HH

Blind dwingt vanwege zijn prestaties in Qatar ook weer respect af bij clubs in het buitenland. Er was volop belangstelling voor de speler, net over de grens bijvoorbeeld bij het FC Antwerp van Mark van Bommel en Marc Overmars. Maar zijn management had ook al concrete aanbiedingen van clubs in Engleand en Spanje klaar liggen. Op het moment dat de interesse van Bayern concreet werd, is de keuze van Blind begrijpelijkerwijs op de Duitse grootmacht gevallen.

De Ligt en andere bekenden

De 99-voudig Oranje-international komt bij Bayern München meteen enkele bekenden tegen, want vorig seizoen was hij nog ploeggenoot van Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch, terwijl Matthijs de Ligt ook een bekende voor hem is. Maar met zijn enorme staat van dienst, zo vinden de Duitsers, maakt hij hoe dan ook een grote entree. Bij Ajax werd hij zeven keer landskampioen, won hij twee KNVB-bekers en twee Johan Cruijff-schalen. In het shirt van Manchester United won hij de Europa League, veroverde hij de FA Cup, de League Cup en het FA Community Shield. Individueel won hij in Nederland ook nog de gouden schoen.

Van 2008 tot 2014 en van 2018 tot eind 2022 stond de ras-Ajacied onder contract bij de club waar hij ook vanuit de jeugd doorbrak. Tussendoor voetbalde hij op huurbasis heel even voor FC Groningen en stond hij vier seizoenen onder contract bij Manchester United. Daar komt nu nog een mooi toetje bij als speler van FC Bayern.