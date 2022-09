Premium Het beste van De Telegraaf

’Het voelde meteen weer als vanouds’ Marit Bouwmeester krijgt speciale assistentie na zwangerschap

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Marit Bouwmeester Ⓒ René Bouwman

Marit Bouwmeester heeft twee opvallende nieuwtjes. Nog geen half jaar na de geboorte van haar dochter Jessie Mae gaat de succesvolste zeilster van Nederland vanaf 11 oktober meedoen aan de wereldkampioenschappen in haar Laser Radial-klasse. Dat wordt voor de 34-jarige Friezin gelijk de eerste wedstrijd na haar zwangerschap. Daarnaast is ze voorlopig herenigd met Jaap Zielhuis, de coach met wie ze in de zomer van 2016 tot olympisch goud reikte in Rio de Janeiro.