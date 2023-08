Voetbalbond Spanje dreigt met stappen tegen ’liegende’ Hermoso en komt met reconstructie kusincident

Het vrouwenteam zal niet meer spelen tot bondsvoorzitter Luis Rubiales vertrekt. De man krijgt al dagenlang kritiek en er loopt een FIFA-onderzoek nadat hij Hermoso bij het hoofd greep en haar op de lippen kuste nadat Spanje het wereldkampioenschap voetbal had gewonnen. Vrijdag sprak Rubiales nog van „vals feminisme” en „sociale moord” op zijn karakter. Rubiales zegt aan Hermoso te hebben gevraagd of hij haar een kusje mocht geven, zij zou volgens hem „oké” hebben geantwoord.

Hermoso verwierp die beweringen vrijdagavond in een verklaring, waarin ze zegt zich „kwetsbaar te voelen” en „het slachtoffer van agressie te zijn.” Dat het een vrijwillige kus was, noemt ze „pertinent onjuist.” Sterker nog, dat gesprek zou zelfs helemaal niet hebben plaatsgevonden.

Bekijk ook: Luis Rubiales stapt niet op na omstreden kus

Luis Rubiales. Ⓒ ANP/HH

Het incident zou haar „in shock” hebben achtergelaten. „Ik voel nu de behoefte om aan de kaak te stellen wat er is gebeurd omdat ik geloof dat niemand, in welke werk-, sport- of sociale omgeving dan ook, het slachtoffer zou moeten zijn van dit soort niet-consensueel gedrag”, zei ze. „Ik voelde me kwetsbaar en het slachtoffer van een agressie, een impulsieve daad, ongepast en zonder enige instemming van mijn kant. Simpel gezegd, ik werd niet gerespecteerd”, klinkt het.

„Ik wil herhalen dat ik de persoon die deze actie tegen mijn wil heeft ondernomen, zonder mij te respecteren, niet hoef te steunen op een historisch moment voor mij en voor de vrouwensport in dit land.”

Bekijk ook: FIFA begint onderzoek naar veelbesproken kus op de mond van Spaanse voorzitter Rubiales

Bekijk ook: Voetbalster Jennifer Hermoso eist straf voor Spaanse preses Rubiales na kus op mond

Hermoso zei dat ze herhaaldelijk het verzoek van de Spaanse bond had afgewezen om een verklaring te geven die de daad van Rubiales zou rechtvaardigen en de druk op de voorzitter zou verminderen. Desondanks beweerde ze dat de bond haar bleef benaderen, en ook haar vrienden en familie. „Ik ben er zeker van dat we als wereldkampioen niet zo’n manipulatieve, vijandige en controlerende cultuur verdienen”, voegde ze eraan toe.

Haar statement kwam kort na een gezamenlijke verklaring waarin stond dat de wereldkampioenen niet zouden terugkeren om voor het nationale team te spelen zolang Rubiales op zijn plaats zou blijven. Naast alle 23 speelsters van de WK-selectie was de verklaring ondertekend door 56 andere vrouwelijke voetbalsters.

Voetbalbond reageert

Na Rubiales en Hermoso heeft ook de Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie (RFEF) zaterdag gereageerd via een officieel communiqué. Ze zouden geprobeerd hebben om contact te zoeken met Hermoso, maar dat zou niet gelukt zijn. „De RFEF kondigt aan alle passende juridische stappen te ondernemen ter verdediging van de eer van de voorzitter van de RFEF, die duidelijk en eenvoudig heeft uitgelegd hoe de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden”, klinkt het in die verklaring. De RFEF noemt het bewijs „overtuigend” dat Rubiales niet gelogen heeft over hoe de zaak in elkaar zit. Aan de hand van foto’s maakte de RFEF ook een reconstructie.

Reconstructie van de feiten volgens de RFEF

Fase 1

„Mevrouw Jennifer Hermoso grijpt met haar armen de voorzitter van de RFEF van achteren vast. Daarom kon er geen kracht worden uitgeoefend. Je kan zien hoe de hielen van meneer de president iets omhoog staan”, klinkt het.

Ⓒ RFEF

Fase 2

„Mevrouw Jennifer Hermoso houdt haar armen om de rug van meneer President. De president houdt zijn armen bovenop het lichaam van de speler. Het is zichtbaar hoe meneer de president al hoger op zijn tenen staat.”

Ⓒ RFEF

Fase 3

„Mevrouw Jennifer Hermoso blijft haar armen in dezelfde positie houden als het lichaam van de president, terwijl de president zijn armen dichter naar de rug van de speler moet brengen als gevolg van het feit dat zij hem van de grond heeft getild en om zijn evenwicht te bewaren”, klinkt het verder. „De buiging van de rug van mevrouw Jennifer Hermoso die optreedt wanneer ze een krachttoer uitvoert is onbetwistbaar. De voeten van de President zijn duidelijk en onmiskenbaar van de grond getild als gevolg van de krachtuitoefening door de speler.”

Ⓒ RFEF

Fase 4

„Mevrouw Jennifer Hermoso blijft haar armen in dezelfde positie houden als het lichaam van de president terwijl de president zich moet blijven vasthouden aan de speler om niet te vallen en het is duidelijk dat de buiging van het lichaam van de speler overeenkomt met de hefkracht van meneer de president. De voeten van de President worden ogenschijnlijk van de grond getild als gevolg van de actie van de speler.”

„Het bewijs is overtuigend. Mr. President heeft niet gelogen”, klinkt het verder nog

Ⓒ RFEF

De voetbalbond kondigde ook aan juridische stappen te zullen ondernemen en zegt te betreuren dat zo’n „buitengewoon sportief succes niet gevierd kan worden” zoals het zou moeten. „De RFEF en de voorzitter zullen alle leugens blootleggen die worden verspreid door iemand namens de speler of, indien van toepassing, door de speler zelf.”

Intussen hebben ook andere teams al gereageerd op de feiten. Zo hebben de speelsters van San Diego Wave FC en hun tegenstanders van Orlando besloten om polsbandjes te maken waarop „Contigo Jenni” (met jou Jenni, red.) te lezen stond. Die droegen ze tijdens hun wedstrijd om aan te tonen dat ze Jenni steunen.

Bron: Het Nieuwsblad