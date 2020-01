Anema haalt schaatsofficials door de mangel

Zoals bekend zijn voor veel Nederlandse coaches – en niet alleen de kleurrijke fysiotherapeut – de nieuwe onderdelen in een wereldbekerprogramma (teamsprint, ploegenachtervolging) nog niet echt ’geland’, omdat ze in sommige gevallen de plek innemen van de vertrouwde langebaanonderdelen die we kennen uit het allroundschaatsen.

Stripteaseclub

Dit zei Anema onder andere in de zendtijd op de Friese omroep: „De onnozelheid van sommige onderdelen in onze sport is grenzeloos. De basis van het schaatsen is het allrounden: wie is nou de beste sprinter en stayer? Dat is altijd het uitgangspunt geweest, maar wordt nu ondermijnd door allerlei flauwekul in World Cups waarbij geen mens op de tribune zit, in Verweggistan waar je met de meest kloterige reizen naartoe wordt gestuurd. Je bent soms langer dan een dag onderweg om in een rotstad te arriveren. Het is een verschrikkelijk beroep dat we zo hebben, terwijl het wordt bepaald door mensen die ons ergens heen sturen waar ze zelf op de een-na-hoogste verdieping van een flatgebouw zitten, een hotel waarvan de bovenste verdieping een stripteaseclub is. Dat vinden ze hartstikke mooi, maar dat soort mensen zit op dit moment de sport te ondermijnen.” Ondertekend: Jillert Anema.

De KNSB reageerde geschrokken van de verbale reprimande van de coach van easy Jet en besloot in allerijl een bericht op zijn website te plaatsen waarin afstand werd genomen van de uitlatingen. „De ISU en KNSB hebben met afkeuring kennisgenomen van uitlatingen die trainer-coach Jillert Anema recent deed voor de camera van Omroep Friesland”, luidde de verklaring. „Zijn woorden over de hotelkeuze van officials vinden wij ongepast. Wat betreft Anema’s kritiek op de ISU World Cups: De KNSB is al enige tijd constructief met de ISU in gesprek over verdere ontwikkeling van het World Cup-format. De KNSB heeft de ISU op de hoogte gesteld van zijn reactie op de uitlatingen van Jillert Anema, een van de Nederlandse coaches dit weekeinde bij de ISU EK Afstanden in Heerenveen.”

Zaterdagavond had Anema geen trek meer verder in te gaan op zijn geventileerde woede. „Voor mij is het hier wel klaar mee”, was zijn commentaar.

Lees hier een interview dat onze schaatsverslaggever Léon de Kort deze week had met Jillert Anema