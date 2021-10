Arnaut Danjuma Groeneveld meldt zich bij Oranje op het veld

De 24-jarige aanvaller is opgeroepen als vervanger van Cody Gakpo, die een hersenschudding had overgehouden aan het duel met Letland en meldde zich vanochtend vroeg in Zeist voor de afsluitende training voor het duel met Gibraltar in de WK-kwalificatie. Danjuma Groeneveld speelde eerder al twee interlands. Op 13 oktober 2018 debuteerde hij als invaller tegen Duitsland en drie dagen later trof hij in zijn tweede interland tegen België direct doel.

Danjuma Groeneveld is in het Nigeriaanse Lagos geboren als zoon van een Nederlandse vader en een Nigeriaanse moeder. De afgelopen jaren overwoog Danjuma Groeneveld over te stappen naar de nationale ploeg van Nigeria, wat volgens de nieuwe regels van de FIFA mogelijk zou zijn geweest. Als hij speeltijd krijgt tegen Gibraltar is die optie uitgesloten.

Bekijk ook: Noorwegen en Turkije zorgen voor jubelstemming in kleedkamer Oranje

Bondscoach Louis van Gaal kon bij de afsluitende training voor het duel met Gibraltar beschikken over een complete groep. Ook Nathan Aké, die op de zaterdagtraining in een duel met Luuk de Jong een tik had gekregen, meldde zich op het trainingsveld.

Het Nederlands elftal gaat aan de leiding in Groep G van de WK-kwalificatie. Noorwegen is tweede met een achterstand van twee punten, terwijl Turkije en Montenegro op vier punten volgen. Oranje moet zelf geen fout maken tegen Gibraltar en eventueel werken aan het doelsaldo en zal daarnaast hopen op een misstap van Noorwegen, dat Montenegro ontvangt en Turkije, dat naar Letland moet.

Bekijk ook: KNVB attendeert UEFA op situatie met Cody Gakpo