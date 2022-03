Jeremie Frimpong kan Oranje-debuut in maart vergeten door enkelblessure

De rechtervleugelverdediger was anderhalve week geleden een van de meest opvallende namen in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal voor de interlands tegen Denemarken en Duitsland. Een debuut in een van die wedstrijden kan de 21-jarige Frimpong dus op zijn buik schrijven.

Een MRI-scan heeft maandagavond uitgewezen dat de in Amsterdam geboren verdediger geopereerd moet worden. Daardoor zal hij „pas het komende seizoen weer voor de Leverkusen kunnen spelen”, aldus zijn club.

Frimpong verhuisde op zijn zevende naar Engeland en doorliep daar de jeugdopleiding van Manchester City. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam hij niet, maar hij werd opgepikt door Celtic. Na 51 duels in de hoofdmacht van The Hoops trok hij vorig seizoen naar Bayer Leverkusen waar hij dus opgemerkt werd door Van Gaal.