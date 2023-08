Paris Saint-Germain wil af van Neymar, de man van 222 miljoen euro

Paris Saint-Germain betaalde zes jaar geleden maar liefst 222 miljoen euro om Neymar over te nemen van FC Barcelona. De nu 31-jarige Braziliaanse aanvaller maakte weliswaar bijna 120 doelpunten voor de club die in Arabische handen is, maar het zo gewenste succes in de Champions League bleef uit voor PSG. Neymar was bovendien regelmatig geblesseerd.

VIDEO: 'Qatarese voorzitter PSG gijzelt hiermee Mbappé'. Tekst gaat verder onder de video.

De nummer 10 van PSG ligt nog twee jaar vast in Parijs. De club wil hem volgens Franse media nu echter verkopen, net als de Italiaanse middenvelder Verratti, de Spaanse linksback Bernat en de Franse aanvaller Ekitike. De toekomst van Georginio Wijnaldum is nog onduidelijk. PSG verhuurde de middenvelder afgelopen seizoen aan AS Roma.

Lionel Messi vertrok eerder deze zomer al uit Parijs en mogelijk gaat ook Kylian Mbappé weg. De 24-jarige Franse aanvaller weigert zijn volgend jaar aflopende contract te verlengen. Als gevolg van de hele situatie traint Mbappé voorlopig niet mee met de selectie van Luis Enrique. Hij ontbrak onlangs ook tijdens de oefencampagne in Azië. Zonder de drie grote sterren van de afgelopen jaren bereidt PSG zich voor op de start van de competitie, zaterdag tegen Lorient.